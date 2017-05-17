غرب الدلتا للكهرباء تنفذ محطتى شمسية بقدرة ٦٥ كيلووات

عمر سالمكشف المهندس محمد أبوسنة، نرئيس شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، أن الشركة انتهت من تنفيذ محطتى طاقة شمسية بقدرة ٦٥ كيلووات.وأوضح أبوسنة، فى تصريحات لـ"المال"، أن المحطة الأولى أعلى الديوان العام للشركة بقدرة ٤٠ كيلو وات، والمحطة الثانية بقدرة ٢٥ كيلووات أعلى محطة كهرباء سيدي كرير.وأشار

عمر سالم

كشف المهندس محمد أبوسنة، نرئيس شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، أن الشركة انتهت من تنفيذ محطتى طاقة شمسية بقدرة ٦٥ كيلووات.

وأوضح أبوسنة، فى تصريحات لـ”المال”، أن المحطة الأولى أعلى الديوان العام للشركة بقدرة ٤٠ كيلو وات، والمحطة الثانية بقدرة ٢٥ كيلووات أعلى محطة كهرباء سيدي كرير.

وأشار إلى أن المحطين بنظام الخلايا الفوتوفلطية والتى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية، كما أن الشركة تستهدف تغيير جميع اللمبات الفلوروسنت مقاس ١٢٠سم و٦٠ سم بأخرى ليد.

ويبلغ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 7 ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻫﻰ: ﺃﺑﻮ ﻗﻴﺮ، ﻭﺳﻴﺪﻯ ﻛﺮﻳﺮ، ﻭﻣﻄﺮﻭﺡ، ﻭﺩﻣﻨﻬﻮﺭ، ﻭﻛﻔﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻑ، ﻭﻛﺮﻣﻮﺯ، ﻭﺗﻘﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ ﻭﻣﻄﺮﻭﺡ، ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛَّﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 5000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ 14% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ.