غرب الدلتا للكهرباء تفاوض سيمنس على صيانة توربينات أبوقير الجديدة

عمر سالم: تتفاوض شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، التابعة لـ«القابضة لكهرباء مصر»، مع شركة سيمنس الألمانية لتوقيع عقد صيانة 4 توربينات خاصة بطلمبات التغذية فى محطة كهرباء أبوقير الجديدة، لمدة تصل إلى 12 عاماً. وكشف مصدر مسؤول فى شركة غرب الدلتا، لـ«المال»، أن «سيمنس&r

عمر سالم:

تتفاوض شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، التابعة لـ«القابضة لكهرباء مصر»، مع شركة سيمنس الألمانية لتوقيع عقد صيانة 4 توربينات خاصة بطلمبات التغذية فى محطة كهرباء أبوقير الجديدة، لمدة تصل إلى 12 عاماً.

وكشف مصدر مسؤول فى شركة غرب الدلتا، لـ«المال»، أن «سيمنس» طلبت 12 مليون يورو لإتمام عملية الصيانة، وهو ما رفضته «القابضة»، لافتا إلى أن مناقشات تتم حاليا بين الطرفين لخفض الرقم إلى 7.2 مليون يورو، بما يعادل نحو 152 مليون جنيه، وتتكون محطة أبوقير الجديدة من وحدتين لتوليد الطاقة، بقدرة 650 ميجاوات لكل وحدة، وبإجمالى 1300 ميجاوات، وبدأ تشغيلها فى 2013.

وتوقع المصدر الانتهاء من المفاوضات وتوقيع عقد الصيانة خلال أسابيع، لافتاً إلى أن أغلب التوربينات فى محطات غرب الدلتا من تصنيع شركة سيمنس.

ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 7 محطات، هى: ﺃﺑﻮ ﻗﻴﺮ، وﺳﻴﺪى ﻛﺮﻳﺮ، وﻣﻄﺮﻭﺡ، وﺩﻣﻨﻬﻮﺭ، وﻛﻔﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ، ‏وﺍﻟﺴﻴﻮﻑ، وﻛﺮﻣﻮﺯ، وتقع ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ فى ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ الجغرافى ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ وﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ وﻣﻄﺮﻭﺡ، وتبلغ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛَّﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 5000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ %14 ﻣﻦ إجمالى ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ.

وتعاقدت شركة غرب الدلتا العام الماضى مع «سيمنس» الألمانية على صيانة 4 توربينات خاصة بإدارة طلمبات التغذية فى وحدتين، بقدرة 640 ميجاوات، لمحطة كهرباء سيدى كرير بتكلفة مالية تصل لنحو 145 مليون جنيه لمدة 4 سنوات.

وكشف المهندس محمد أبوسنة، رئيس شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، لـ«المال» أن الشركة الألمانية انتهت من صيانة أول التوربينات الأربعة لمحطة سيدى كرير منذ أيام، وستبدأ صيانة الثانى خلال أسابيع، لرفع القدرة الإنتاجية للوحدات، وإطالة عمرها الافتراضى.

وقررت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء، خفض استثماراتها خلال العام المالى المقبل 2017 /2018، بقيمة 68 مليون جنيه، لتصل إلى 462 مليون جنيه، مقابل 530 مليوناً خلال العام المالى الحالى.