غرب الدلتا للكهرباء تخفض استثماراتها إلى 462 مليون جنيه

عمر سالم

قررت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء، خفض استثماراتها خلال العام المالى المقبل 2017 /2018، بقيمة 68 مليون جنيه، لتصل إلى 462 مليون جنيه، مقابل 530 مليوناً خلال العام المالى الحالى.

وأرجع المهندس محمد أبوسنة، رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المال»، قرار تخفيض الاستثمارات إلى عدم حاجة الشركة لإقامة محطات إنتاج كهرباء جديدة، خاصة فى ظل وجود فائض لا يقل عن 7000 ميجاوات بالشبكة القومية خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن استثمارات العام المالى المقبل تقتصر على إنشاء محول «ربط جهد» تابع لمحطة كهرباء أبوقير، بقدرة 220/500 كيلو فولت، وبسعة 750 ميجا فولت أمبير، باستثمارات تصل إلى نحو 318 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضخ 144 مليون جنيه لإضافة بعض الإنشاءات للمشروعات الحالية.

وعقدت الشركة جمعيتها العمومية منذ أيام، لمناقشة أعمالها خلال الفترة المقبلة، وتضع الشركة حاليا برنامجا مكثفا لتطوير شبكاتها وعمل صيانة سريعة لكل المحطات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة لزيادة كفاءتها وطاقتها الإنتاجية.

ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 7 محطات هى: ﺃﺑﻮ ﻗﻴﺮ، وﺳﻴﺪى ﻛﺮﻳﺮ، وﻣﻄﺮﻭﺡ، وﺩﻣﻨﻬﻮﺭ، وﻛﻔﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ، ‏وﺍﻟﺴﻴﻮﻑ، وﻛﺮﻣﻮﺯ، وتقع ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ فى ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ الجغرافى ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ وﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ وﻣﻄﺮﻭﺡ، وتبلغ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛَّﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 5000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ %14 ﻣﻦ إجمالى ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ.

وفى سياق متصل، قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن مشروع كهرباء دمنهور التابع لشركة غرب الدلتا، سيتم ترحيله إلى الخطة الخمسية 2022/ 2027، بدلاً من الخطة الخمسية الحالية 2017/ 2022، نظراً لعدم الاحتياج لها فى الوقت الحالى.

وأشار إلى أن التأجيل لا علاقة له بتدبير التمويل، إذ إن التمويل كان قد تم الاتفاق على توفيره من خلال عدة مؤسسات تمويلية عربية وأجنبية.

يشار إلى أن محطة كهرباء دمنهور، تصل قدرتها إلى 1800 ميجاوات، وتتكون من جزئين، عبارة عن مرحلتين، قدرة كل جزء 900 ميجاوات، بتكلفة 11 مليار جنيه، وﺳﺘﻌﻤﻞ المحطة ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻛﻮﻗﻮﺩ ﺭﺋﻴﺴﻰ، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﻛﻮﻗﻮﺩ ﻓﺮﻋﻰ ﻓﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻔﻮﻕ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﻓﻰ ﺣﺮﻕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ %20.

ولفت المصدر إلى أن استثمارات شركة غرب الدلتا سيتم تدبيرها عن طريق الموارد الذاتية الخاصة بالشركة بدون اللجوء للاقتراض، كما أنه من المرتقب أن تحقق الشركة أرباحاً لا سيما مع زيادة أسعار الكهرباء المرتقبة بنهاية العام المالى الحالى.