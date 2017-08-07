غرب الدلتا تفاوض المصرية للنقل لشراء محوّل لمحطة أبو قير

المال ـ خاص: تتفاوض شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعتين للشركة القابضة لكهرباء مصر، لشراء محول ربط كهربائى، عبر المناقصات التنافسية التى تطرحها الأخيرة، باستثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه. قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن هناك مفاوضات مع شركة

المال ـ خاص:

تتفاوض شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعتين للشركة القابضة لكهرباء مصر، لشراء محول ربط كهربائى، عبر المناقصات التنافسية التى تطرحها الأخيرة، باستثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه.

قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن هناك مفاوضات مع شركة غرب الدلتا، لطرح مناقصة لصالحها، لشراء محول «ربط جهد» لمحطة كهرباء أبو قير، بقدرة 220/500 كيلو فولت، وبسعة 750 ميجا فولت أمبير.

وأضاف المصدر لـ «المال»، أن «غرب الدلتا» فضلت الاستعانة بـ»المصرية» لشراء المحول، بدلاً من طرح مناقصة بنفسها، نظراً لخبرة الأخيرة فى تلك المشروعات، وتقديمها أسعارًا تنافسية، موضحاً أنه بعد انتهاء المفاوضات، مخاطبة «القابضة للكهرباء» لاعتماد النتائج، متوقعة انتهاء المفاوضات بين الشركتين سبتمبر المقبل.

ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 7 محطات، هى: «ﺃﺑﻮ ﻗﻴﺮ، وﺳﻴﺪى ﻛﺮﻳﺮ، وﻣﻄﺮﻭﺡ، وﺩﻣﻨﻬﻮﺭ، وﻛﻔﺮ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ، ‏وﺍﻟﺴﻴﻮﻑ، وﻛﺮﻣﻮﺯ»، وتقع ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ فى ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ الجغرافى ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، وﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺓ، وﻣﻄﺮﻭﺡ، وتبلغ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛَّﺒﺔ لديها 5000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ %14 ﻣﻦإجمالى ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ.

وقال محمد أبوسنة، رئيس شركة غرب الدلتا فى تصريح لـ»المال»، إن الشركة تسعى لزيادة القدرات الخاصة بها خلال العام المالى الحالى لنحو 5200 ميجاوات بدلاً من 5000 بزيادة 200 ميجاوات.

وأضاف أن زيادة القدرات عبر إعادة تأهيل المحطات السبع المملوكة للشركة، وإحلال وتجديد بعض التوربينات لزيادة القدرات المنتجة، مشيراً إلى أن الشركة تجرى مفاوضات، مع عدد من الشركات الأجنبية، من أجل إحلال وتجديد 3 مشروعات تابعة لها، وتخصيص 144 مليون جنيه لخدمة تلك الأغراض.

وكانت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء، قدرت استثماراتها خلال العام المالى 2017 /2018، بـ 462 مليون جنيه، مقابل 530 مليوناً خلال العام المالى الماضى.