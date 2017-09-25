غربلة 63 ألف طن قمح روماني من الخشخاش

خالد بدر الدين:أعلن د.على المصيلحي وزير التموين اليوم الإثنين، أنه تم الانتهاء من غربلة شحنة القمح الروماني البالغة 63 ألف طن، وأنها صالحة للاستخدام ولكن بالنسبة لشحنة القمح الفرنسي فإن الحكومة في انتظار صدور قرار النيابة على ضوء العينة التي يتم فحصها.وكانت النيابة العامة المصرية قررت

خالد بدر الدين:

أعلن د.على المصيلحي وزير التموين اليوم الإثنين، أنه تم الانتهاء من غربلة شحنة القمح الروماني البالغة 63 ألف طن، وأنها صالحة للاستخدام ولكن بالنسبة لشحنة القمح الفرنسي فإن الحكومة في انتظار صدور قرار النيابة على ضوء العينة التي يتم فحصها.

وكانت النيابة العامة المصرية قررت أمس، الموافقة على غربلة شحنة القمح الروماني التي رفضتها الإدارة العامة للحجر الزراعي، لاحتوائها على بذور الخشخاش ولكن التحقيقات لاتزال جارية بشأن شحنة من القمح الفرنسي التى تبين أيضا احتواؤها على بذور الخشخاش.

وذكرت وكالة رويترز أن أسواق الحبوب العالمية تراقب التطورات فيما يتعلق بشحنتي القمح الفرنسي والروماني، تخوفا من تعطيلات جديدة للإمدادات المتجهة إلى مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، بعد نزاع تجاري آخر ثار العام الماضي بسبب فطر “أرجوت” الذى يوجد طبيعيا مع نبات القمح.

وكانت واردات القمح إلى مصر تعرضت للرفض لبعض الوقت العام الماضي، بسبب مقاطعة موردين للمناقصات التي تطرحها مصر، احتجاجا على سياسة تقضي بعدم السماح بالشحنات التي تحتوي على أي نسبة إصابة بفطر “الإرجوت” الشائع ولكن تم إلغاؤها بعد فترة وجيزة.

وكان مصدر مطلع أبلغ وكالة رويترز يوم الإثنين الماضى، أن شحنتي قمح رفضهما الحجر الزراعي في مصر لاحتوائهما على بذور الخشخاش في ميناء سفاجا على البحر الأحمر، قد يتعين نقلهما إلى مكان آخر لغربلتهما مما يقوض آمال التوصل إلى نهاية سريعة للخلاف الدائر بشأنهما وأن الغربلة ليست ممكنة في سفاجا ولأن الموضوع أحيل إلى النائب العام فسيتعين تنفيذ العملية برمتها تحت إشراف مكتبه و جرت الموافقة عليها وهذا قد يستغرق ما بين 6 – 8 شهور.