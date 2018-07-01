غرامة 50 جنيهًا للمخالفين لتعليمات استخدام المترو بمحطتي المرج المؤقتة والقديمة

المال -خاص قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تطبيق غرامة قدرها 50 جنيهًا، لمن يخالف تعليمات الدخول والخروج بمحطتى المرج القديمة والمؤقتة. وقال أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، إن بدء تطبيق الغرامة، بعد غد الثلاثاء -3…

المال -خاص

قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تطبيق غرامة قدرها 50 جنيهًا، لمن يخالف تعليمات الدخول والخروج بمحطتى المرج القديمة والمؤقتة.

وقال أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، إن بدء تطبيق الغرامة، بعد غد الثلاثاء -3 يوليو- بعد غلق محطة المرج الجديدة لاستكمال أعمال التطوير والازدواج بها.

وناشد عبد الهادى، ركاب محطات المرج بالالتزام بالتعليمات واستخدام محطة المرج القديمة للدخول فقط والمرج المؤقتة للخروج فقط، حتى يتسنى دخول القطارات لمحطة المرج القديمة فارغة بدون ركاب للتيسير على الركاب فى ركوب القطارات ومنع الاصطدام ببعض.

يذكر أن شركة المترو قررت غلق محطة المرج الجديدة اعتبارًا من 3/7/2018 ولمدة 5 أشهر للانتهاء من ازدواج المحطة، وكذا أعمال التطوير الخاصة بالمحطة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.