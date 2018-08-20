غرامة 5 آلاف جنيه لذبح الأضاحى فى شوارع القاهرة

خالد بدر الدين





قررت محافظة القاهرة هذا العام منع ذبح الأضاحى فى الشوارع هذا العام وكلفت المسؤولين عن الأحياء استخدام التدابير اللازمة لمنع الناس من ذبح الخراف أو العجول خارج بيوتهم للحفاظ على نظافة الشوارع المليئة أصلا بالقمامة و بقايا الفضلات والحيوانات الحية التى تمتلئ بها معظم الشوارع حاليا .





وذكرت وكالة فرنس للأنباء إن شوارع القاهرة تمتلئ فى موسم عيد الأضحى بمستنقعات دماء الحيوانات و بقاياها مثل الحوافر والأنياب و الأمعاء و القرون لتختلط بتلال القمامة التى تنتشر فى معظم الشوارع سواء أمام البيوت أو حتى حول محلات الجزارة التى يتجمع أمامها الخراف الحية استعدادا لبيعها وذبحها غدا.





وقال خالد مصطفى المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة لوكالة فرانس برس إنه لمنع هذه الأفعال البربرية وغير المقبولة تم إصدار التعليمات المشددة للمسئولين عن الأحياء بتنفيذ القانون لمنع هذه الممارسات للمحافظة على النظافة والصحة العامة .





وتبلغ الغرامة التى سيتم تحصيلها بسبب مخالفة هذه التعليمات و الذبح خارج البيوت و فى الشوارع حوالى 5 آلاف جنيه مصرى وهذا مبلغ ضخم يتجاوز متوسط المرتب الشهرى للشخص .





وأكد التاجر حسين عبد العزيز الذى يبيع خرافه و عجوله بالقرب من سلخانة السيدة زينب – التى يحيط بها الحيوانات الجاهزة للبيع والذبح فى طرقات وشوراع مليئة بالوحل وفضلات هذه الحيوانات -إنه يجب على المواطنين الذهاب إلى السلخانات لذبح أضاحيهم حيث يوجد طبيب بيطرى ومشرف من وزارة الصحة للكشف عليها للتأكد من خلوها من الأمراض وسلامتها الصحية ويجب عليهم التخلى عن عادة الذبح فى الشوارع وأمام البيوت.





ولكن معظم الناس لم يسمعوا من قبل عن غرامة الذبح فى الشوارع ولا عن منع الذبح خارج البيوت ويبدو إن رسالة محافظة القاهرة لم تصل لسكانها ولا يعرف أحد هل تقتصؤر الغرامة على سكان العاصمة فقط أم سيتم تطبيقها فى بقية المحافظات ؟





ومع ذلك فإن دار الإفتاء أعلنت فى وقت سابق هذا الشهر على موقعها على الانترنت إنها تدين ذبح الأضاحى فى الشوارع و إنه إثم كبير وجريمة خطيرة لأنها قد تنشر الأمراض والأوبئة بسبب البقايا والدماء التى تتخلف من عملية الذبح والسلخ.





وأوصت أيضا وكالة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتطبيق إرشادات صحية مشددة على ذبح الحيوانات و أن تكون السلخانات بعيدة عن المناطق السكنية وتطبيق برامج تنفذ بدقة فى السلخانات .





ولكن هذا يتعارض تماما مع رغبات الناس الذى يريدون أن تكون أضاحيهم قريبة من بيوتهم حتى لا يتكلفون مصاريف النقل ومجهود حملها بعد دفع تكاليف شرائها و ذبحها و سلخها و تقطيعها وإن كانت إمارة دبى حلت هذه المشكلة بتحويل بعض الباصات إلى سلخانات صحية متحركة .







