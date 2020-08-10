غرامة 100 ألف جنيه على لاعبي الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، توقيع عقوبات مادية على لاعبي الفريق الأبيض بعد التعادل مع الاتحاد السكندري، تصل إلى 100 ألف جنيه لكل لاعب. نادي الزمالك سقط في فخ التعادل مع الاتحاد السكندري، بهدف لكل منهما،…

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، توقيع عقوبات مادية على لاعبي الفريق الأبيض بعد التعادل مع الاتحاد السكندري، تصل إلى 100 ألف جنيه لكل لاعب.

نادي الزمالك سقط في فخ التعادل مع الاتحاد السكندري، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومنح فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، التقدم لصالح القلعة البيضاء، في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، بعد تسديدة رائعة من داخل حدود منطقة الجزاء، قبل أن يتعادل الاتحاد عن طريق لاعبه أحمد راشد في الدقيقة 93 من زمن المباراة بتسديدة أيضًا قوية من داخل حدود منطقة الجزاء.

ووفقًا لما أعلنته القناة الرسمية لنادي الزمالك، فإن مرتضى منصور، رئيس النادي، قرر تغريم كل لاعب شارك أمام الاتحاد السكندري، مبلغ قدره 100 ألف جنيه، بعد التعادل في المباراة وإهدار العديد من الفرص التي حرمت الزمالك من تحقيق الفوز اليوم.