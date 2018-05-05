غرامة 100 ألف جنيه على صاحب معرض بيتك للأثاث

أحمد اللاهونىقضت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى الجنحة رقم 20 لسنة 2018 اقتصادية القاهرة، اليوم السبت، بتغريم الممثل القانونى لمعرض بيتك للأثاث الكائن (18د/3 شارع معوض شفيق- تقسيم اللاسلكي من شارع النصر - المعادي ) مبلغ 100 ألف جنيه، والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.وقال ع

أحمد اللاهونى

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى الجنحة رقم 20 لسنة 2018 اقتصادية القاهرة، اليوم السبت، بتغريم الممثل القانونى لمعرض بيتك للأثاث الكائن (18د/3 شارع معوض شفيق- تقسيم اللاسلكي من شارع النصر – المعادي ) مبلغ 100 ألف جنيه، والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى شكوى قيدت برقم 197794 تضررت فيها الشاكية من تعاقدها مع المشكو فى حقه لشراء أثاث منزلى بمبلغ 68000 جنيه على أن يكون الاستلام فى 15/7/2017، إلا أن المشكو فى حقه لم يلتزم بالتسليم فى الموعد المحدد وحاول بدلاً من ذلك تسليمها أثاث قديم وتالف.

وأضاف أنه فى ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية التى يوفرها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتم التواصل مع المعرض المشكو فى حقه وإعلانه قانوناً بطلب حضوره للجهاز لإزالة أسباب الشكوى، لكنه استلم مخاطبات الجهاز ولم يحضر ولم يبدى أى تعاون، الأمر الذى حدا بالجهاز إلى سرعة إتخاذ الإجراءات القانونية ضده فى ضوء المستندات المقدمة من الشاكية.

وقال إنه تم إحالة الأوراق الى نيابة المعادى لامتناع مالك المعرض عن اعادة تقديم الخدمة للمستهلك أو تقديم ما يجبر النقص فيها بالمخالفة لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، ثم أحيلت الى المحكمة الاقتصادية التى قيدت الاوراق برقم 20 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة، وحكمت غيابياً بتغريم صاحب المعرض مبلغ مائة ألف جنيه ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.