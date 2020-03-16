غرامة 10 آلاف جنيه على شرب الشيشة في مقاهي القاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها، مؤكدًا أن المنشأة غير الملتزمة بهذا القرار سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عليها وغلقها على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .

ووجه محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الاحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظاً على سلامه المواطنين .

جاء ذلك القرار ضمن عدد من الاجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة، حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة وذلك ضمن سلسلة من الاجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم اقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين .

كما وجه محافظ القاهرة بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.

وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إنه منذ صدور توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات كإجراء وقائى واحترازى للحد من انتشار فيروس كورونا تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من غلق 190 مركز تعليمى ( سنتر ) اليوم ليصل اجمالى ما تم اغلاقه بالعاصمة منذ الأمس 540 مركزًا تعليميًا ، كما تم أغلاق 129 مركز رياضى ( جيم ) ، و87 حضانة أطفال .

وأكد محافظ القاهرة أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتفعيل هذه الاجراءات الاحترازية حفاظًا على المواطنين من العدوى.

