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غرامة 1.5 مليون دولار على شركة صينية ورّدت كمامات مغشوشة للولايات المتحدة

صدّرت حوالي نصف مليون كمامة مغشوشة مخالفة لمعايير N95
المال - خاص 12:51 ص, السبت, 6 يونيو 20 12:51 ص, السبت, 6 يونيو 20

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أدانت محكمة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية شركة صينية بتهمة توريد كمامات مغشوشة إلى الولايات المتحدة، في ظل جائحة كورونا.

وقالت المحكمة إن شركة King Year Packaging and Printing Co. Ltd صدّرت حوالي نصف مليون كمامة مغشوشة مخالفة لمعايير N95 إلى الولايات المتحدة، بحسب روسيا اليوم.

وأوضح قرار المحكمة أن الشركة المذكورة انتهكت القانون الفدرالي الخاص بالأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، وقدمت بيانات مضللة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقررت المحكمة فرض غرامة مالية لا تتعدى قيمتها 1.5 مليون دولار على الشركة، “لتعريضها صحة المواطنين الأمريكيين للخطر”.

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بقلم المال - خاص

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