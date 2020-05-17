لايف

غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال وإبعاد الوافدين.. السعودية تشدد إجراءات حظر التجول

مع سحب التصريح أو الإذن الممنوح للشخص المخالف
المال - خاص 9:26 م, الأحد, 17 مايو 20 9:26 م, الأحد, 17 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أوضحت وزارة الداخلية السعودية، عبر حسابها على “تويتر”، أن “غرامة التنقل وقت منع التجوال لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو السجن والغرامة معًا، مع سحب التصريح أو الإذن الممنوح للشخص المخالف”.

كما حذرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، الأحد، من استخدام التصريح أو الإذن الممنوح للتنقل في وقت منع التجول، في غير ما خصِّص له.

ولفتت الوزراة إلى “أنه في حال كانت المخالفة صادرةً بحق أفراد غير سعوديين فستكون العقوبة الإبعاد عن المملكة، ومنع الدخول نهائيًا، بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقّه”، مؤكدة أن “تطبيق العقوبة المنصوص عليها لا يخلُ بأي عقوبة أخرى مقررة شرعًا أو نظاما”.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا، اليوم، الأحد، بلغت 2736 حالة، توزعت في عدد من المدن، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة 54752 حالة، من بينها 28718 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (202) حالة حرجة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

السعودية تفرض حظر تجوال كامل خلال عيد الفطر

المال - خاص 8:32 م, الثلاثاء, 12 مايو 20

تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

هيثم سمير 3:40 م, الأثنين, 11 مايو 20

السعودية تسجل 1701 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩

المال - خاص 9:04 م, الجمعة, 8 مايو 20

السعودية تسجل 1088 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى تراجع يومى طفيف

منتصر محمود 3:19 م, الأحد, 19 أبريل 20

السعودية تعلن تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منتصر محمود 4:04 م, السبت, 18 أبريل 20

الملك سلمان يوجه بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج

المال - خاص 6:20 م, الأحد, 5 أبريل 20