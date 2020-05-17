غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال وإبعاد الوافدين.. السعودية تشدد إجراءات حظر التجول

أوضحت وزارة الداخلية السعودية، عبر حسابها على “تويتر”، أن “غرامة التنقل وقت منع التجوال لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو السجن والغرامة معًا، مع سحب التصريح أو الإذن الممنوح للشخص المخالف”.

كما حذرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، الأحد، من استخدام التصريح أو الإذن الممنوح للتنقل في وقت منع التجول، في غير ما خصِّص له.

ولفتت الوزراة إلى “أنه في حال كانت المخالفة صادرةً بحق أفراد غير سعوديين فستكون العقوبة الإبعاد عن المملكة، ومنع الدخول نهائيًا، بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقّه”، مؤكدة أن “تطبيق العقوبة المنصوص عليها لا يخلُ بأي عقوبة أخرى مقررة شرعًا أو نظاما”.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا، اليوم، الأحد، بلغت 2736 حالة، توزعت في عدد من المدن، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة 54752 حالة، من بينها 28718 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (202) حالة حرجة.