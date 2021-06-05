لايف

غرامة كمامات لـ13.7 ألف مواطن.. جهود الداخلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية في يوم

إحالة 53 شخصًا للنيابة العامة.
أماني عوض 12:46 م, السبت, 5 يونيو 21 12:46 م, السبت, 5 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ قرار تطبيق الغرامة الفورية لمخالفي ارتداء الكمامات الطبية، وأسفرت جهود أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط 13 ألفًا و726 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتصالح جميعهم عدا 53 لم يسددوا الغرامة المقررة، وذلك خلال 24 ساعة.  

ووافق 13 ألفًا و673 شخصًا على سداد الغرامة المقررة، بواقع 50 جنيهًا وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن. 

اقرأ أيضا  الحكومة ترد على أنباء غياب الرقابة على أموال «الأوقاف»

واتخذت أجهزة الداخلية الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة تجاه 53 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس “كورونا”، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

اقرأ أيضا  ضبط شخص يروج لبيع الحيوانات والطيور المهددة بالإنقراض إلكترونيًا (صور)

وحررت أجهزة وزارة الداخلية 1184 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وضبطت 254 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1879 أرجيلات.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

سحب 4387 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني في يوم

أماني عوض 12:33 م, السبت, 5 يونيو 21

ضبط شخص يروج لبيع الحيوانات والطيور المهددة بالإنقراض إلكترونيًا (صور)

أماني عوض 12:25 م, السبت, 5 يونيو 21

درجات الحرارة اليوم السبت 5-6-2021 فى مصر

عصام عميرة 9:05 ص, السبت, 5 يونيو 21

حالة الطقس اليوم السبت 5-6-2021 في مصر.. مائل للحرارة ورياح نشطة

دعاء محمود 12:32 ص, السبت, 5 يونيو 21

الصحة: 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و46 وفاة

المال - خاص 12:12 ص, السبت, 5 يونيو 21

الداخلية: إحباط تهريب 3 سيدات لـ 216 طربة حشيش في نفق الشهيد أحمد حمدي

أماني عوض 9:24 م, الجمعة, 4 يونيو 21