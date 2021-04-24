غرامة كمامات بقيمة 4 ملايين جنيه خلال أسبوع.. ومحاضر لـ3883 محلًا مخالفًا (جراف)

بلغت قيمة الغرامة الفورية المقرر تحصيلها من المواطنين المخالفين لارتداء الكمامات، ما قيمته 4 ملايين و15 ألفًا و700 جنيه، خلال أسبوع، وذلك بعد تحرير محاضر لغير الملتزمين من قِبل حملات أجهزة وزارة الداخلية.

وأسفرت جهود الحملات على مستوى الجمهورية، عن ضبط 80 ألفًا و314 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتصالح جميعهم عدا 381 لم يسددوا الغرامة المقررة، وذلك خلال أسبوع.

وأوضحت الداخلية في نشرتها الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، أن 79 ألفًا و933 شخصًا وافقوا على سداد الغرامة المقررة.

وأضافت أنها اتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة تجاه 381 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس “كورونا”، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وحررت أجهزة وزارة الداخلية 3883 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وضبطت 944 قضية بمجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 5081 أرجيلة، و6751 قضية تموينية متنوعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

يذكر أن جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط 11441 شخصًا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتصالح 11385، واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة تجاه 56 رفضوا تسديد الغرامة المقررة، مع تحرير 798 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائح حملات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، لضبط مخالفات تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار “كورونا”: