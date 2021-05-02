غرامة كمامات بقيمة 18.9 مليون جنيه في إبريل.. ومحاضر لـ 19 ألف محل مخالف (جراف)

بلغت قيمة الغرامة الفورية المقرر تحصيلها من المواطنين المخالفين لارتداء الكمامات، ما قيمته 18 مليونًا و905 آلاف و600 جنيه، خلال شهر إبريل، وذلك بعد تحرير محاضر لغير الملتزمين من قِبل حملات أجهزة وزارة الداخلية.

وأسفرت جهود الحملات على مستوى الجمهورية، عن ضبط 378 ألفًا و112 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتصالح جميعهم عدا 2087 لم يسددوا الغرامة المقررة، وذلك خلال إبريل.

وأوضحت الداخلية في نشرتها الشهرية، أن 376 ألفًا و25 شخصًا وافقوا على سداد الغرامة المقررة.

وأضافت أنها اتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة تجاه 2087 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس “كورونا”، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وحررت أجهزة وزارة الداخلية 19 ألفًا و761 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وضبطت 5303 قضايا بمجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 34365 أرجيلة، و30572 قضية تموينية متنوعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي حصاد حملات وزارة الداخلية، لتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا: