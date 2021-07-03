غرامة كمامات بـ22.3 مليون جنيه.. نتائج حملات الداخلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية في يونيو (جراف)

بلغت قيمة الغرامة الفورية المقرر تحصيلها من المواطنين المخالفين لارتداء الكمامات، ما قيمته 22 مليونًا و317 ألفًا و150 جنيهًا، خلال شهر يونيو الماضي، وذلك بعد تحرير محاضر لغير الملتزمين من قِبل حملات أجهزة وزارة الداخلية، ومحاضر لـ40 ألفًا و390 محلًا مخالفًا لقرار الغلق.

وأسفرت جهود الحملات على مستوى الجمهورية، عن ضبط 446 ألفًا و343 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتصالح جميعهم عدا 2270 لم يسددوا الغرامة المقررة، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضحت الداخلية في نشرتها الشهرية الصادرة اليوم السبت، أن 444 ألفًا و73 شخصًا وافقوا على سداد الغرامة المقررة.

وأضافت أنها اتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة تجاه 2270 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس “كورونا”، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وضبطت 9017 قضية بمجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 72320 أرجيلة، و32419 قضية تموينية متنوعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج جهود حملات وزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس “كورونا”: