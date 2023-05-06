غرامة على «جيه بي مورجان سيكيوريتيز» في تركيا لمخالفات في تعاملات الأسهم

فرضت هيئة تنظيم الأوراق المالية التركية غرامة على “جيه بي مورجان سيكيوريتيز” بسبب مخالفات مزعومة في تعاملات سوق الأسهم، بحسب وكالة بلومبرج.

قالت الهيئة التنظيمية، المعروفة باسم “إس بي كاي” ، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إنَّها فرضت غرامة قدرها 32.8 مليون ليرة (1.7 مليون دولار) على البنك لانتهاكه بنوداً قانونية تتعلق بصفقات الأسهم “الفوضوية”.

لم يرد “جيه بي مورجان” بعد على رسائل بريد إلكتروني أرسلت في وقت مبكر من صباح اليوم السبت تطلب التعليق.

كان البنك قد واجه في 2019 تحقيقاً في تركيا وسط تقلبات في عملتها الليرة. قالت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية، المعروفة باسم “بي دي دي كاي” ، وقتها إنَّ محللي “جيه بي مورجان” الذين أوصوا ببيع الليرة مقابل الدولار أصدروا مذكرة تتضمن محتوى مضللاً ينطوي على تلاعب أدى إلى تقلب الأسواق والإضرار بسمعة البنوك التركية.