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غرامة الكمامات.. الداخلية: تصالح 9091 شخصًا وإحالة 44 للنيابة أمس

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.
أماني عوض 3:33 م, السبت, 31 يوليو 21 3:33 م, السبت, 31 يوليو 21

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ قرار تطبيق الغرامة الفورية لمخالفي ارتداء الكمامات الطبية، وأسفرت جهود أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط 9135 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتصالح جميعهم عدا 44 لم يسددوا الغرامة المقررة، وذلك خلال 24 ساعة.

ووافق 9091 شخصًا على سداد الغرامة المقررة، بواقع 50 جنيهًا وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

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واتخذت أجهزة الداخلية الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة تجاه 44 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس “كورونا”، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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وحررت أجهزة وزارة الداخلية 733 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وضبطت 218 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1294 أرجيلة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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