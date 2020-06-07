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غرامات لـ4923 سائقًا لعدم ارتداء الكمامة و4501 لاختراقهم الحظر أمس

ضمن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة للحد من إنتشار فيروس.
أماني عوض 4:10 م, الأحد, 7 يونيو 20 4:10 م, الأحد, 7 يونيو 20

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اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية مع 4923 سائق نقل جماعي مخالف لعدم ارتداء الكمامة الواقية، خلال 24 ساعة، مع توقيع الغرامة المقررة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس “كورونا” والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على الأسواق، المحال التجارية، المنشآت الحكومية والخاصة، البنوك، جميع وسائل النقل الجماعية، بإرتداء الكمامات الواقية.

على صعيد خرق الحظر ضبطت أجهزة الأمن خلال 24 ساعة، 4501 شخصًا مخالفًا لقرار حظر تحرك المواطنين.

وضبطت 2188 مركبة مخالفة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية – لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس “كورونا” المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

على جانب آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن توجيه حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء.

وضبطت 125 شخصًا مخالفًا للقرار أثناء قيامهم بأعمال بناء،

واتخذت الإجراءات القانونية معهم، وفقًا لما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

وتواصل أجهزة الداخلية حملاتها لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حرصًا على سلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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