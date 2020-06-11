غرامات لـ 8489 شخصًا لمخالفة قرارات الحظر وارتداء الكمامة في يوم

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 8489 شخصًا وسائقًا لمخالفتهم قرارات الحكومة لمواجهة والحد من إنتشار فيروس كورونا، خلال 24 ساعة، ضمن تنفيذ حملاتها اليومية، إضافة إلى حملات إيقاف أعمال البناء في بعض المحافظات.

ارتداء الكمامة

واتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية مع 3913 سائق نقل جماعي مخالف لعدم ارتداء الكمامات الواقية، خلال 24 ساعة، مع توقيع الغرامة المقررة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس “كورونا” المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس “كورونا” والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على الأسواق، المحال التجارية، المنشآت الحكومية والخاصة، البنوك، جميع وسائل النقل الجماعية، بإرتداء الكمامات الواقية.

خرق الحظر

على صعيد خرق الحظر، ألقت أجهزة الأمن خلال 24 ساعة، القبض على 4487 شخصًا مخالفًا لقرار حظر تحرك المواطنين.

وضبطت 2379 مركبة مخالفة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية – لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات أعمال البناء

على جانب آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن توجيه حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء.

وضبطت 89 شخصًا مخالفًا للقرار أثناء قيامهم بأعمال بناء،

واتخذت الإجراءات القانونية معهم، وفقًا لما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

وتواصل أجهزة الداخلية حملاتها لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حرصًا على سلامة المواطنين.