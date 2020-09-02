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غرامات لـ 6093 سائقًا لعدم ارتداء الكمامات في يوم

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.
أماني عوض 12:51 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20 12:51 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20

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أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن اتخاذ الإجراءات القانونية مع 6093 سائق نقل جماعي لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامات.

جاء ذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات الواقية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعياته.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس “كورونا” والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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