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غرامات فورية لـ8999 شخصًا.. جهود الداخلية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية في يوم

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء.
أماني عوض 2:36 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 2:36 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ قرار تطبيق الغرامة الفورية لمخالفي ارتداء الكمامات الطبية، وأسفرت جهود أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط 8999 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتصالح جميعهم عدا 41 لم يسددوا الغرامة المقررة، وذلك خلال 24 ساعة.

ووافق 8958 شخصًا على سداد الغرامة المقررة، بواقع 50 جنيهًا وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

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واتخذت أجهزة الداخلية الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة تجاه 41 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس “كورونا”، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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وحررت أجهزة وزارة الداخلية 707 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وضبطت 205 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1162 أرجيلة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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