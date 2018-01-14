غدًا.. وقفة صامتة تطالب بالإفراج عن السويفى وعبدالعزيز بنقابة الصحفيين

رحاب صبحىأعلنت لجنة الشهيد الحسيني أبو ضيف عن وقفة صامتة غدًا، الاثنين، فى الخامسة مساءً على سلالم نقابة الصحفيين، للإفراج عن الصحفي حسام السويفي وأحمد عبدالعزيز، اللذين تم اعتقالهما من على سلم نقابة الصحفيين، لدعمهما القضية الفلسطينية، ورفضهم قرار ترامب بنقل سفارة بلاده للقدس، وتساءلت اللجنة عن ا

رحاب صبحى



أعلنت لجنة الشهيد الحسيني أبو ضيف عن وقفة صامتة غدًا، الاثنين، فى الخامسة مساءً على سلالم نقابة الصحفيين، للإفراج عن الصحفي حسام السويفي وأحمد عبدالعزيز، اللذين تم اعتقالهما من على سلم نقابة الصحفيين، لدعمهما القضية الفلسطينية، ورفضهم قرار ترامب بنقل سفارة بلاده للقدس، وتساءلت اللجنة عن السبب الذي استندوا عليه لاتهامهما.

وأكدت الجبهة أن الصحفى حسام السويفي لا ينتمي لأى جماعة أو تيار أو أى فئة، وتم اتهامه باتهامات عبثية غير صحيحة تماماً، وتدهورت حالته الصحية داخل سجن طرة، كما تحمل نقابة الصحفيين المسئولية كاملة عما يحدث للصحفيين حسام السويفي وأحمد عبدالعزيز.

وتطالب لجنة الشهيد الحسيني أبو ضيف بسرعة الإفراج عن الصحفيين حسام السويفي واحمد عبدالعزيز، كما تطالب نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة بالتدخل الفوري والسريع للإفراج عنهما.

