غدًا.. وزير البترول يفتتح مؤتمر موك 2018 بالإسكندرية

نسمة بيومىيفتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية غداً (الثلاثاء) بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أعمال المؤتمر والمعرض الدولى التاسع لدول حوض البحر المتوسط " موك 2018 ".ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار " اكتشاف إمكانيات البحر المتوسط 00 الانطلاقة الثانية " وذلك على مدا

نسمة بيومى

يفتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية غداً (الثلاثاء) بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أعمال المؤتمر والمعرض الدولى التاسع لدول حوض البحر المتوسط ” موك 2018 “.

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار ” اكتشاف إمكانيات البحر المتوسط 00 الانطلاقة الثانية ” وذلك على مدار 3 أيام بمشاركة ما يقرب من 200 شركة محلية وعربية وعالمية في مجالات صناعة البترول والغاز من 12دولة والخبراء والمهتمين بالصناعة البترولية في مصر ودول حوض البحر المتوسط، حيث من المتوقع أن يصل عدد المشاركين الى نحو 1600 على مدار أيام انعقاد المؤتمر والمعرض المصاحب له.

وأوضح وزير البترول ورئيس المؤتمر فى دورته الحالية أهمية المؤتمر والذى يتواكب هذا العام مع النمو الكبير الذى تشهده صناعة البترول والغاز في مصر وجنى ثمار الإصلاحات الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة والتي كانت لها آثارها الإيجابية المباشرة على نتائج اعمال قطاع البترول والتوسع في انشطته وزيادة جاذبيته الاستثمارية امام الشركات العالمية الكبرى لضخ استثمارات جديدة ولاسيما بعد الاكتشافات الكبرى للغاز الطبيعى في البحر المتوسط والتى ساهمت في تعزيز مكانة مصر اقليمياً في مجال الغاز.

وأشار الى انطلاق الدولة المصرية نحو بلوغ هدفها الطموح بالتحول الى مركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والذى يدعم تحقيقه الفرص المتاحة في منطقة شرق البحر المتوسط للاستفادة من البنية التحتية والاكتشافات المتحققة في مجال الغاز الطبيعى، مضيفاً أن المؤتمر يواكب كذلك مايشهده قطاع البترول المصرى من تنفيذ رؤى استراتيجية للتطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بما يسمح بالاستغلال المثل لكافة الفرص والقدرات والامكانيات التي يتمتع بها وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والعالمية.

ولفت الملا الى أن المؤتمر والمعرض الذى يعقد سنوياً بالتبادل بين مدينتي الإسكندرية ورافينا الإيطالية سيشهد مشاركة واسعة من الشركات المحلية والعالمية الكبرى والمستثمرين والخبراء في صناعة البترول والغاز من مختلف الدول مما يجعله نافذة لمصر امام العالم لإظهار قدراتها التنافسية فى البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والقاء الضوء على الفرص والاحتمالات الواعدة في المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وأكد أن المؤتمر يعد تأكيداً مهماً على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وشركائها الأجانب في صناعة البترول والغاز للمضى قدماً نحو تحقيق المزيد من قصص النجاح في اكتشاف واستغلال ثروات البحر المتوسط كأحد أهم الأحواض الغازية على مستوى العالم.

وأضاف الملا أن المؤتمر يشكل منصة حوار مهمة لمناقشة التحديات الفنية والاقتصادية التي تواجه صناعة البترول والغاز اقليمياً وعالمياً وتبادل الرؤى والأفكار والحلول بين الأطراف المشاركة في سبيل مواجهة هذه التحديات، مشيراً الى ان المؤتمر سيشهد مناقشات علمية واسعة للدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بأنشطة صناعة البترول لتحقيق الربط والتكامل المطلوب بين النواحى العلمية والتطبيقية في الصناعة وتعزيز الاستفادة من تلك الدراسات في تطوير العمل البترولى.