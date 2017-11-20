غدًا.. مناقشة وديع فلسطين حارس بوابة الكبار الأخير بأتيليه القاهرة

علي راشد تقام، غدًا الثلاثاء 21 نوفمبر، ندوة لمناقشة كتاب "وديع فلسطين.. حارس بوابة الكبار الأخير" للكاتبة الصحفية ولاء عبد الله أبو ستيت، يناقش الكتاب الناقد الدكتور مدحت الجيار، والشاعر والناقد عادل جلال، والكاتبة والروائية نفيسة عبد الفتاح، ويدير المناقشة الكاتب أمل سالم. والكتاب أشبه بس

علي راشد





تقام، غدًا الثلاثاء 21 نوفمبر، ندوة لمناقشة كتاب “وديع فلسطين.. حارس بوابة الكبار الأخير” للكاتبة الصحفية ولاء عبد الله أبو ستيت، يناقش الكتاب الناقد الدكتور مدحت الجيار، والشاعر والناقد عادل جلال، والكاتبة والروائية نفيسة عبد الفتاح، ويدير المناقشة الكاتب أمل سالم.

والكتاب أشبه بسرد السيرة الذاتية لـ(سفير الأدباء) وديع فلسطين، مقسم على ثلاثة فصول جاء عناوينها كالتالي: الفصل الأول “وديع فلسطين.. حياته ومساراته بين الصحافة والفكر”، وفيه حديث عن ميلاده ونشأته وعمله وحياته وأعماله وما ناله من تكريمات في عناوين فرعية جاءت كالتالي: “الميلاد والنشأة (من أخميم.. للسودان.. وحتى العاصمة)، بين المقتطف والأهرام والمقطم، التدريس بالجامعة الأمريكية، حياته بعد إغلاق المقطم، ميراثنا من وديع فلسطين، عضويات وتكريمات”.

أما الفصل الفصل الثاني: “حكاياته وآراؤه”، فيقسم إلى أربعة أقسام: الأول “المقطم لسان حال الاحتلال البريطاني”، ويتضمن حديثًا عن نشأة المقطم وارتباطها بالاحتلال، ثم ذكريات وديع فلسطين مع الصحيفة، وعلاقته بكريم ثابت باشا، المستشار الصحفي للملك فاروق.

وأما القسم الثاني فأتى بعنوان “حكاياته عن المقطم” ويضم عناوين: “المقطم وهواها الإنجليزي، هو والطربوش والملك، صاحب فكرة السد العالي، إسرائيل المزعومة ورفض تدويل القدس، قضية العروبة وحلم الجامعة العربية، المقطم قبل ثورة يوليو، الثورة والمقطم، بداية القطيعة مع الثورة.

ويأتي القسم الثالث بعنوان “معلم الأجيال المغضوب عليه”، ويتناول عناوين:” قسم الصحافة بالجامعة الأمريكية، مسز آدمز الأم الرءوم في الجامعة، مغضوب عليه أو منسي”.

وأخيرًا يأتي القسم الرابع بعنوان “أصعب مراحل التاريخ المصري”، وفيه حوار معه نشرته المؤلفة في مجلة الثقافة الجديدة، وتناول بحديثه فترة حكم الإخوان، وسعيهم لتحويل مصر لإمارة أطلق عليها تسمية “إخوانستان”.

الفصل الثالث: وجاء بعنوان “قبس من أعلام عصره، وتضمّن علاقته ومعايشته برموز الأدب والثقافة في مصر والوطن العربي، وجاءت عناوينه على النحو التالي: “حكاياته مع عميد الأدب العربي، باكثير وصداقة ربع قرن، العقاد.. دودة القراءة، نجيب محفوظ، مي زيادة، خليل مطران شاعر القطرين، إسماعيل أدهم وقصة انتحاره، نزار قباني وميلاده القاهري، مؤرخ اليمن عبد الواسع الواسعي، عبد الرحمن شكري وهجر الكتابة، الدكاترة زكي مبارك، الأخوان علي ومصطفى أمين ووالداهما، نازك الملائكة رائدة الحداثة، شاعر الأطلال المظلوم”.

وفي تصديره للكتاب يقول وديع فلسطين، الذي أتم عامه الـ95: (هذا كتابٌ عنِّي، فيه كثير من الحقائق التي يجهلها الناس أرجو أن يلقى من الاهتمام ما هو جدير بالتعب الذي تكبلته الكاتبة حتى سجلت كل هذه الروايات والأحاديث مع تمنياتي لها بالتوفيق والنجاح).