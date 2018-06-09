غدًا.. مؤتمر عالمي لإعلان الطرح الدولي لإدارة وتشغيل المتحف الكبير

- بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والآثار والسياحةأحمد عاشورتعلن وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والآثار، غدا الأحد، للشركات المصرية والدولية، عن بدء التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، وذلك في مؤتمر صحفي عالمي.ويحضر المؤتمر غدا سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاو

– بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والآثار والسياحة

أحمد عاشور



تعلن وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والآثار، غدا الأحد، للشركات المصرية والدولية، عن بدء التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، وذلك في مؤتمر صحفي عالمي.

ويحضر المؤتمر غدا سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وخالد العناني وزير الآثار، ورانيا المشاط وزيرة السياحة، وعدد من سفراء وممثلي الدول الأجنبية بالقاهرة والشركاء فى التنمية.

ويقام المؤتمر بمقر المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه.

وخلال المؤتمر سيتم الإعلان عن الشعار الجديد للمتحف “لوجو المتحف” الذي سيساعد في بدء الحملة الترويجية له في مصر والعالم بشعار يرتبط بعمارة وتخطيط المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متاحف العالم.

ويبلغ إجمالي مساحة المتحف 500 ألف متر مربع يعرض فيها 100 ألف قطعة أثرية من الحضارة المصرية القديمة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني في مصر، وتعرض ولأول مرة مجموعة الملك توت عنخ آمون مجتمعة في مكان واحد والتي يصل عددها إلى أكثر من 5000 قطعة.

كما يوجد في بهو المتحف تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود ابنه الملك مرنبتاح، والدرج العظيم الذي سيضم 87 تمثالا ملكيا وعناصر معمارية ضخمة من بينها تمثال لكل من الملك خفرع، ومنكاورع، وسنوسرت، واخناتون، وامنحتب الثالث.