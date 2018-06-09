غدًا.. مؤتمر صحفى للإعلان عن التأهيل المسبق لإدارة المتحف الكبير

حضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والآثار والسياحةأحمد عاشورتعلن وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والآثار، غدا الأحد للشركات المصرية والدولية، عن بدء التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، وذلك في مؤتمر صحفي عالمى بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والد

حضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والآثار والسياحة



أحمد عاشور

تعلن وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والآثار، غدا الأحد للشركات المصرية والدولية، عن بدء التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير، وذلك في مؤتمر صحفي عالمى بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ولفيف من سفراء و ممثلي الدول الأجنبية بالقاهرة والشركاء فى التنمية، يقام بمقر المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، ويقام المؤتمر تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة وتقدمه الإعلامية جاسمين طه.

وخلال المؤتمر سيتم الإعلان عن الشعار الجديد للمتحف (لوجو المتحف) الذي سيساعد فى بدء الحملة الترويجية له في مصر والعالم بشعار يرتبط بعمارة وتخطيط المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متاحف العالم حيث يبلغ إجمالي مساحته 500 ألف متر مربع يعرض فيها 100 ألف قطعة أثرية من الحضارة المصرية القديمة منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني في مصر.

وتعرض ولأول مرة مجموعة الملك توت عنخ آمون مجتمعة في مكان واحد و التي يصل عددها إلى أكثر من 5000 قطعة، بالإضافة إلى بهو المتحف حيث يوجد تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود ابنه الملك مرنبتاح، والدرج العظيم الذي سيضم 87 تمثالا ملكيا وعناصر معمارية ضخمة من بينها تمثال لكل من الملك خفرع ومنكاورع وسنوسرت واخناتون وامنحتب الثالث.