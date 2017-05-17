غدًا.. قافلة طبية من القومى للبحوث لعلاج أهالى مطروح

القافلة تستمر لمدة يومين



معتز محمود



تنطلق غدا الخميس قافلة طبية بمنطقتى سيدى برانى ومنطقة الرابية الوسطى تضم نخبة من الاطباء والتخصصات الاساسية بشعبة البحوث الطبية بالمركز القومى بالبحوث.



وأكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح أن القافلة التى ينظمها الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة “مشروع تمكين سبل العيش وخلق الاصول الثابتة للتجمعات البدوية غرب مطروح “بالتعاون مع المركز القومى للبحوث ستقوم بصرف العلاج بالمجان لاهالى تلك المناطق وذلك خلال يومين.



وأضاف طه أنه سيتم تقديم كل التيسيرات والتسهيلات للقافلة ضمانا لنجاح عملها على اكمل وجه والاعلان عنها عبر وسائل الاعلام لتعريف المواطنين بها وضمانا لتحقيق اكبر نسبة استفادة منها وعلى استمرار دعم تلك القوافل بجميع المدن والمراكز والقرى البعيدة التابعة لها لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بتلك المناطق.



وتأتى تلك القافلة بعد أيام من إعلان محافظ مطروح عن شغل وظائف قيادية بمديرية الصحة أبرزها مدير الادارة الصحية بسيدى برانى، مدير ادارة البيئة بديوان عام مديرية الشئون الصحية، مدير ادارة مكافحة العدوى بديوان عام مديرية الشئون الصحية. كما يجرى العمل علي قدم وساق فى مستشفيات برانى والسلوم لسرعة الانتهاء من جميع الأعمال، بالإضافة الي توقيع بروتوكول مع مستشفيات القوات المسلحة للكشف علي أبناء مدن غرب مدينة مرسي مطروح. وبالتوازى مع ذلك فانه حاليا يتم الدفع بالقوافل الطبية الي التجمعات والقري والنجوع البعيدة في الصحراء لحين الانتهاء من مستشفيات براني والسلوم التي تساهم بشكل كبير في تقديم المساعدات للأسر الأكثر فقرا.