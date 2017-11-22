غدًا.. فيلم جان شمعون طيف المدينة بحضور مي المصري

رحاب صبحى في إطار تكريم المخرج اللبناني الراحل جان شمعون يعرض المهرجان غدًا فى التاسعة مساءً، بسينما الهناجر، فيلمه الروائي الطويل الوحيد "طيف المدينة"، بحضور زوجته المخرجة المعروفة مي المصري، التي تقدم الفيلم، وعقب العرض تُشارك في الندوة التي تناقش الفيلم، وترصد مسيرة المخرج الذي عُرف بالتزامه

رحاب صبحى





في إطار تكريم المخرج اللبناني الراحل جان شمعون يعرض المهرجان غدًا فى التاسعة مساءً، بسينما الهناجر، فيلمه الروائي الطويل الوحيد “طيف المدينة”، بحضور زوجته المخرجة المعروفة مي المصري، التي تقدم الفيلم، وعقب العرض تُشارك في الندوة التي تناقش الفيلم، وترصد مسيرة المخرج الذي عُرف بالتزامه، وتناوله، الدائم للقضية الفلسطينية.

وجان شمعون هو مخرج سينمائي لبناني ملتزم، ينتمي إلى الجيل المؤسس للسينما اللبنانية الجديدة. أخرج جان شمعون وأنتج مع زوجته السينمائية مى المصرى مجموعة من الأفلام التي نالت الكثير من الجوائز العالمية وعرضت في أكثر من مئة بلد في العالم.

نال جان شمعون جائزة “لوكينو فيسكونتي” الإيطالية عن مجمل أعماله وأفلامه السينمائية، وقد أخرج شمعون مع زوجته عددًا من الأفلام منها “يوميات بيروت” 2006، أرض النساء” وثائقي درامي 2004، “طيف المدينة” روائي 2000، “رهينة الانتظار” وثائقي 1994، “أنشودة الأحرار” وثائقي 1978.