غدًا.. فتح باب الحجز لوحدات مجموعة طلعت مصطفى في الرحاب ومدينتي

تبدأ مجموعة طلعت مصطفى، غدًا الأحد، استقبال طلبات حجز وحدات مشروعي الرحاب ومدينتي، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأعلنت الشركة أن الوحدات المطروحة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري، ويمكن للحاجزين الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري في الحصول على الوحدة بمدد سداد تصل إلى 25 عامًا.

وأتاحت مجموعة طلعت مصطفى لراغبي حجز الوحدات الاطلاع على تفاصيل كراسة الشروط وإجراء خطوات الحجز من خلال الموقع الإلكتروني nuca.tmg.com.eg.

أو من خلال زيارة فروع المبيعات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، فضلًا عن الخط الساخن الذي تم تخصيصه لتلقّي استفسارات العملاء على رقم 19691.

ويمكن الاطلاع على صور الوحدات السكنية المطروحة في كل من الرحاب ومدينتي عبر الرابط التالي: