غدًا.. فتح باب الحجز لوحدات مجموعة طلعت مصطفى في الرحاب ومدينتي

بأقساط على 25 عامًا

غدًا.. فتح باب الحجز لوحدات مجموعة طلعت مصطفى في الرحاب ومدينتي
أحمد صبحي

أحمد صبحي

6:21 م, السبت, 21 مايو 22

تبدأ مجموعة طلعت مصطفى، غدًا الأحد، استقبال طلبات حجز وحدات مشروعي الرحاب ومدينتي، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جريدة المال

وأعلنت الشركة أن الوحدات المطروحة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري، ويمكن للحاجزين الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري في الحصول على الوحدة بمدد سداد تصل إلى 25 عامًا.

جريدة المال

وأتاحت مجموعة طلعت مصطفى لراغبي حجز الوحدات الاطلاع على تفاصيل كراسة الشروط وإجراء خطوات الحجز من خلال الموقع الإلكتروني nuca.tmg.com.eg.

جريدة المال

أو من خلال زيارة فروع المبيعات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، فضلًا عن الخط الساخن الذي تم تخصيصه لتلقّي استفسارات العملاء على رقم 19691.

جريدة المال

ويمكن الاطلاع على صور الوحدات السكنية المطروحة في كل من الرحاب ومدينتي عبر الرابط التالي:

أحمد صبحي

أحمد صبحي

6:21 م, السبت, 21 مايو 22