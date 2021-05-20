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غدًا.. ضعف وقطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لربط خط مياه قطر 500 مم

بدءًا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل غدٍ الجمعة
أحمد صبحي 11:24 ص, الخميس, 20 مايو 21 11:24 ص, الخميس, 20 مايو 21

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع وضعف المياه عن مناطق (أرض اللواء- ترعة المجنونة- بولاق الدكرور)، بدءًا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل غدٍ الجمعة الموافق 21/5/2021، حتى الساعة الـ6 صباح بعد غدٍ السبت الموافق 22/5/2021.

وأضافت الشركة أن سبب الانقطاع بناءً على طلب الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة، نظرًا لربط خط المياه قطر 500 مم المتواجد أسفل كوبري ناهيا أمام شارع المجنونة، والمتعارض مع قواعد محور الفريق كمال عامر، ترعة الزمر سابقًا.

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وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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بقلم أحمد صبحي

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