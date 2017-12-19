غدًا.. جلسة سرية للبرلمان للصلح بين رئيس الزمالك ومحافظ الجيزة

أحمد صبرىقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة سرية لحل الخلاف القائم بين مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ومحافظ الجيزة اللواء كمال الدالى، بعد هدم النادى النهري للزمالك.يأتى ذلك بعد الخلاف القائم بين النادى ومحافظة الجيزة، حيث تتهم المح

أحمد صبرى





قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة سرية لحل الخلاف القائم بين مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ومحافظ الجيزة اللواء كمال الدالى، بعد هدم النادى النهري للزمالك.

يأتى ذلك بعد الخلاف القائم بين النادى ومحافظة الجيزة، حيث تتهم المحافظة النادى بالتعديات على الرصيف ورفع الأسوار، فى حين أن نادى الزمالك يتهم المحافظة بالتحيز ضده.

وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن اللجنة استمعت، اليوم، لمحافظة الجيزة بخصوص تعلية الأسوار، وتم حلها بين النادى والمحافظة، ومن المقرر أن يتم حل مشكلة التعدى على النيل فى جلسة الغد.