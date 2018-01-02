غدًا.. ثاني جلسات استئناف خالد علي على حكم حبسه

دفاعه يكشف تلفيق فيديو الإشارة المنسوبة لهإيمان عوف تعقد محكمة مستأنف الدقي بالجيزة، غدًا الأربعاء، الجلسة الثانية لنظر استئناف المرشح الرئاسي خالد علي ضد حكم حبسه 3 شهور في قضية الفعل المنسوب له على هامش الاحتفال بحكم مصرية تيران وصنافير.وكان أحد المحامين قد أقام القضية، ناسبًا لخالد علي

دفاعه يكشف تلفيق فيديو الإشارة المنسوبة له



إيمان عوف



تعقد محكمة مستأنف الدقي بالجيزة، غدًا الأربعاء، الجلسة الثانية لنظر استئناف المرشح الرئاسي خالد علي ضد حكم حبسه 3 شهور في قضية الفعل المنسوب له على هامش الاحتفال بحكم مصرية تيران وصنافير.

وكان أحد المحامين قد أقام القضية، ناسبًا لخالد علي قيامه بالاشارة المزعومة، عقب إعلانه الأول نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، وتخللت القضية الكثير من العوار القانوني، سواء في مرحلة التحقيق باحتجاز خالد علي بشكل غير قانوني، عندما التزم بحق الصمت ردًا على رفض النيابة السماح له بالاطلاع على أوراق القضية، لتحال القضية في اليوم التالي للمحاكمة ودون تحقيق، والتي أصدرت حكمها دون مرافعة.



وطالب دفاع « خالد علي» خلال الجلسة الأولى للاستئناف، والتي شهدت حشودًا أمنية كثيفة أمام المحكمة وتخللها احتجازه لأكثر من 8 ساعات بعد إخلاء المحكمة من وسائل الاعلام والمواطنين، باستدعاء اللجنة الفنية التي قدمت تقريرها، وسماع اللجنة الاستشارية التي قدمت تقريرًا يدحض تقرير اللجنة الفنية، وهو ما استجابت إليه هيئة مستأنف الدقي، وقررت تأجيل القضية للغد. وتخصص الجلسة لمناقشة اللجنة الفنية الحكومية، كما ستشهد عرض فيديو أعده فريق دفاع خالد علي يكشف تلفيق فيديو الإشارة الفاضحة.