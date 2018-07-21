غدًا.. توزيع جوائز أحلى صوت بختام مهرجان مصر الدولى لموسيقى الفرانكو

أحمد حمدىيختتم مساء غد الأحد فعاليات مهرجان مصر الدولى لموسيقى الفرانكو، دورته الثانية بمدينة شرم الشيخ حيث يقوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والفنان وليد الحسينى رئيس المهرجان بتوزيع جوائز مسابقتى " الفرانكو" و " أحلى صوت" على الفائزين فى المسابقتين الذين يصعدون على مسرح " هولي



أحمد حمدى

يختتم مساء غد الأحد فعاليات مهرجان مصر الدولى لموسيقى الفرانكو، دورته الثانية بمدينة شرم الشيخ حيث يقوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والفنان وليد الحسينى رئيس المهرجان بتوزيع جوائز مسابقتى ” الفرانكو” و

” أحلى صوت” على الفائزين فى المسابقتين الذين يصعدون على مسرح ” هوليوود ” لأداء أغانيهم الفائزة بمصاحبة أوركسترا الشباب والرياضة يقيادة المايسترو عز الدين سليم.

ثم يصعد الديجيه الفرنسى ديجيه لوكس باريس ليقدم فقرة موسيقية، ويعقيه المطرب الفرنسى فاروق رحال / الجزائرى الأصل ليؤدى مجموعة من أغانيه الخاصة يختتم بها الحفل والمهرجان.



وكانت مسابقة ” أحلى صوت ” قد اختتمت فعالياتها مساء أمس الأول بمشاركة متسابقين قاموا باداء اغانى العمالقة العندليب الاسمر عبدالحليم حافظ، وكوكب الشرق أم كلثوم، ووردة وفايزة أحمد وشادية وعزيزة جلال.

وافتتح السباق المطرب اللبنانى هيثم الامير بأغنية ” للصبر حدود “، ثم الصوت المصرى نادين مورجان وغنت ” أول ما إتقابلنا “، وأعقبها الصوت الفلسطينى رؤووف البلبيسى بأغنية ” أحضان الحبايب ” .

وجاء الدور على المطربة المصرية رغدة عماد لتغنى ” ليه يا قلبى ليه “، ولقاء خالد بأغنية ” مستحيل”، وحسام الجمل ” بأغنية ” صافينى مرة “.

وعادت لبنان لتغنى بصوت جيهان ” بوست القمر ” ، ثم المطربة المصرية هند شعبان لتغنى ” هو الحب لعبة ” ،والمطرب المغرى لطيف فهيم بأغنية “إسأل روحك “، والمطربة المصرية

أسماء الجمل بأغنية ” للصبر حدود “.

ومن فلسطين لندا بأغنية ” ياقلبى سيبك ” ، ثم الصوت المصرى عبدالرجمن غنيم بأغنية “صافينى مرة ” ، والمصرية أسماء خالد بأغنية “

” أكدب عليك ” وإختتمت لبنان منافسات المسابقين بصوت المطرب محمد العلى باغنية ” عيون القلب .

ومن ناحية أخرى شهد مهرجان مصر الدولى لموسيقى الفرانكو أراب حضور ملكات جمال العرب فى أمريكا واوروبا وأرمينيا تتقدمهم ” بيان طالب

” ملكة جمال العرب فى امريكا، و”غدير عمر” ملكة جمال العرب للسلام فى أوروبا، و”أرسينيه مسريان ” ملكة جمال الإنسانية فى ارمينيا، بالإضافة إلى السعودية “فاتن هنيدى “بيوتى ميكر العرب واللاتى أبدوا سعادتهم بوجودهم في

مدينة شرم الشيخ .. مدينة السلام والجمال، قاموا بتوجيه ا تحية خاصة لأبناء

شعب مصر على إستضافتهم ولإدارة المهرجان على حسن استقبالهم ومصاحبتهم فى برنامج الزيارات فى مصر.. وتمنين ملكات الجمال بالتقدم لمصر حيث أبدين

سعادتهم بأنهن متواجدين فى مصر بحالة من الإطمئنان.. وان مصر هى بالفعل بلداً آمناً ويتمتع أهلها بالأمن والأمان.