غدًا.. تعقيم مقار لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بجميع أنحاء مصر

تنطلق غدا، الاثنين، في كل أنحاء الجمهورية إجراءات تعقيم مقار لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ التي تجرى داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.



قال الدكتور محمد طه النمس استشاري التعقيم للجان مجلس الشيوخ في تصريح له اليوم، إن إجراءات تعقيم مقار اللجان تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباح غد الاثنين، وتشمل جميع مقار اللجان على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات والمراكز والمدن والقرى والنجوع، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأضاف النمس أنه سيتم أعمال التعقيم للجان مرتين، الأولى قبل بدء التصويت و الثانية بعد انتهاء التصويت في اليوم الأول للانتخابات وذلك لضمان سلامة الناخبين والمترددين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم خلال يومي التصويت.



وأوضح أن أعمال التعقيم تشمل جميع المناطق التي يتعامل معها الناخب بما في ذلك الممرات ومقرات اللجان والمكاتب والصناديق والخيام المتواجدة خارج اللجان أو أي مناطق مخصصة لانتظار الناخبين.



وأشار إلى انه سيتم وضع بوابات تعقيم أمام كل لجنة لضمان سلامة وتأمين الناخبين من أي عدوى من أي نوع من الفيروسات خاصة فيرس كورونا .



وأوضح أن فرق التعقيم التي تتولى تعقيم لجان الانتخابات هي نفسها التي قامت بتعقيم لجان الثانوية العامة بمنتهى الكفاءة وتأمين الطلاب من أي عدوى ..مشيرا إلي انه لم تظهر أي إصابة بفيروس كورونا لأبناءنا الطلاب خلال الامتحانات .