غدًا.. بدء سريان عرض الشراء الإجباري من الأصباغ الوطنية الإماراتية للاستحواذ على «باكين للبويات»

أعلنت إدارة البورصة عن بدء فترة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية، للاستحواذ على باكين للبويات.

وذلك اعتبارًا من جلسة تداول غدا الثلاثاء، ولمدة 10 أيام تنتهي 3-4-2023.

وتقدمت شركة بعرض لشراء 24 مليون سهم تمثل كامل أسهم رأس المال المصدر لشركة الصناعات الكيماوية”باكين للبويات” بسعر 34 جنيها للسهم وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 75%.

على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.ونبهت إدارة البورصة على شركات السمسرة بتسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بالعرض في النظام الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المحددة .

على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

كما نبهت إدارة البورصة على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 3/4/ 2023.

على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

وكذلك الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات، والالتزام بكافة الشروط التي وردت بالإعلان المشار إليه أعلاه.