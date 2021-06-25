عقـــارات

غدًا.. بدء تسليم 3072 وحدة سكنية بمشروع «دار مصر- الأندلس» في القاهرة الجديدة

على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان (فـرع التجمع الخامس)
أحمد صبحي 3:10 م, الجمعة, 25 يونيو 21 3:10 م, الجمعة, 25 يونيو 21

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ بعد غد الأحد 27/6/2021، وحتى يوم الخميس 30/12/2021، تسليم 3072 وحدة سكنية (128 عمارة) بالمرحلتين التكميلية والثانية بدار مصر بمنطقة الأندلس أكواد “211- 311- 431” بمدينة القاهرة الجديدة. ولفت الوزير إلى أنه تم تخصيص أيامٍ محددة لتسليم وحدات كل عمارة لمنع تزاحم الفائزين بالوحدات عند إنهاء إجراءات التسليم للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه على العميل الفائز بالوحدة، التوجه لبنك التعمير والإسكان (فـرع التجمع الخامس)؛ لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمـع الثالث، وذلك لتسجيل البيانات وتسلم خطاب موجّه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة وتسلم الوحدة.​​​​​​​​

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وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام “300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 305 – 306 – 307 – 287 – 288 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 1 – 2 – 3 – 4 – 56 – 37 – 38 – 41 – 42 – 43 “.

وأشار أيضًا إلى تسليم العمارت أرقام “44 – 45 – 85 – 86 – 57 – 58 – 281 – 282 – 283 – 284 – 289 – 290 – 291 – 292 – 293 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 119 – 120 – 20 – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 142 – 117 – 118 – 140 – 155 – 156 – 159 – 160 – 65 – 66 – 67 – 68 – 63 – 64 – 69 “.

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كما يشمل التسليم عمارات “70 – 139 – 92 – 93 – 21 – 98 – 99 – 75 – 76 – 77 – 78 – 141 – 73 – 74 – 71 – 72 – 143 – 144 – 46 – 47 – 54 – 55 – 109 – 110 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 39 – 40 – 107 – 108 – 115 – 116)، في أيام محددة طبقًا للجدول المعلن على موقع الجهاز.

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بقلم أحمد صبحي

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