غدًا.. بدء تسليم 20 عمارة بالمرحلة الثانية بمشروع «دار مصر» في العبور

يبدأ غدًا، الثلاثاء، جهاز مدينة العبور تسليم 20 عمارة بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر، وتستمر عملية التسليم حتى منتصف مارس المقبل.

كان قد صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور سيبدأ يوم الثلاثاء 16 /2/ 2021، وحتى يوم الاثنين 15 /3/ 2021، تسليم 20 عمارة أكواد (211 – 311 – 421) بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر، فى مدينة العبور.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 38، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 42، يوم الأربعاء 17 / 2/ 2021، ووحدات العمارة رقم 44، يوم الخميس 18 2/ 2021، ووحدات العمارة رقم 54، يوم الأحد 21 /2 /2021.

ووحدات العمارة رقم 46، يوم الاثنين 22 /3 /2021، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الثلاثاء 23 /2 /2021، ووحدات العمارة رقم 50، يوم الأربعاء 24/ 2 /2021.

ووحدات العمارة رقم 51، يوم الخميس 25 /2 /2021، ووحدات العمارة رقم 52، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 53، يوم الاثنين 1/3/2021.

وأضاف المهندس أحمد عمران، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٥٤، يوم الثلاثاء 2 /3 /2021 ، ووحدات العمارة رقم 55، يوم الأربعاء 3 /3 /2021 ، ووحدات العمارة رقم 56، يوم الخميس 4 /3 /2021 .

ووحدات العمارة رقم 97، يوم الأحد 7 /3 /2021 ، ووحدات العمارة رقم 103، يوم الاثنين 8 /3 /2021 ، ووحدات العمارة رقم 104، يوم الثلاثاء 9 /3 /2021.

ووحدات العمارة رقم 105، يوم الأربعاء 10 /3 /2021 ، ووحدات العمارة رقم 106، يوم الخميس 11/ 3 /2021 ، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الأحد 14 /3 /2021 ، ، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الاثنين 15 /3 /2021 .