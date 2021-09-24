عقـــارات

غدًا بدء التشغيل التجريبي لأسواق الخير كبديل للباعة الجائلين في مدينة العبور

تعديل خطوط المواصلات الحالية بالمدينة للمرور على السوق الجديدة
أحمد صبحي 3:07 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21 3:07 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21

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أعلن المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئـيس جهاز تنمية مدينة العبور، بدء التشغيل التجريبي لأسواق الخير بالحي الثاني خلف المرور، اعتبارًا من غد السبت الموافق، وذلك في إطار زيادة الخدمات بالمدينة، وللقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين.

ونوه المهندس عبد الرءوف الغيطي، بأن السوق تعد بديلًا للباعة الجائلين لتوفير أماكن بيع مناسبة، وسيتواجد بها كل مستلزمات المواطنين اليومية من أسماك ودواجن ولحوم وخضراوات وفاكهة وعطارة، وغير ذلك.

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مضيفًا أنه تم تعديل خطوط المواصلات الحالية بالمدينة للمرور على السوق الجديدة؛ تيسيرًا على  السكان ومرتادي السوق.

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بقلم أحمد صبحي

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