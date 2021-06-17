غدًا انقطاع المياه عن مناطق بالجيزة من الثامنة مساء نظرًا لأعمال المترو

حتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق (مساكن ضباط الرماية والشباب- حدائق الأهرام- كوم بكار- عزبة جبريل- منشية البكاري- غطاطي- فيصل ومتفرعاته من الطالبية حتى الرماية- الهرم ومتفرعاته من الطالبية حتى الرماية).

وأضاف بيان للشركة: وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء غدٍ الجمعة الموافق 18-6-2021 حتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 19-6-2021، وذلك لأعمال خط مياه الشرب قطر 1000مم المتعارض مع حدود محطة مترو المتحف الكبير بالمرحلة الأولى للخط الرابع.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة. وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.