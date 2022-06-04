غدًا انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الأول بمشاركة أكثر من 102 دولة

تنطلق فعاليات المؤتمر الطبى الأفريقي الأول “صحة أفريقيا Africa Health ExCon”غدًا الأحد 5 يونيو، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.

يكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بتوجيهات ورعاية الرئيس السيسي، أهمية كبرى على المستويين القاري والعالمي حيث يعد بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي، تقوم من خلاله الشركات العالمية بعرض أحدث التقنيات التكنولوجية بالمجالات الطبية المختلفة.

يقدم المؤتمر الطبي الأفريقي الأول فرصة تعليمية

ويقدم المؤتمر الطبى الأفريقي فرصة تعليمية من خلال جلسات محاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، تتناول أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع، حيث تتولى لجنة فنية تضم 29 مختص في مختلف القطاعات والمؤسسات الطبية الإسهام بشكل كبير في إعداد 18 مؤتمر طبي يتضمن ما يزيد عن 350 جلسة و20 ورشة عمل يتم عقدها خلال فعاليات المؤتمر المنعقد على مدار 3 أيام، بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي من دول متعددة.

فعاليات المؤتمر تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»

من جانبه قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية إن فعاليات المؤتمر والمعرض المُقام تحت شعار “بوابتك نحو الابتكار والتجارة” من المقرر أن تستضيف أكثر من 2000 عضو من أعضاء الوفود الممثلة للهيئات الطبية الحكومية، وكذلك الشخصيات البارزة والرواد في القطاع الصناعي على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، كما يشارك أكثر من 350 شركة عالمية عارضة قادمة من أكثر من 102 دولة.

وأضاف أن المعرض سيقوم بتوفير عرض جميع التجهيزات الطبية عن طريق أكبر الشركات العالمية بهدف توطين الأطباء وليس توطين الدواء فقط عبر توفير ما يدعم قدرة الأطباء على إقامة مراكزهم ومستشفياتهم وعياداتهم الخاصة المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

جدير بالذكر أن المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي يجمع كافة ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم بذلك فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمي الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، الصناعات المغذية والتعبئة.