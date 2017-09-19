غدًا.. انطلاق الدورة الرابعة والعشرين لأوتوماك فورميلا

مشاركة 21 علامة تجارية طرح بعض الطرازات لأول مرة في السوق المحليةالمال - خاصتنطلق غدًا الأربعاء فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 بمشاركة 21 علامة تجارية.وأوضح مدحت رمضان مدير العلاقات التسويقية لشركة ACG & ITF، إحدى الشركات المنظمة لمعرض أو

مشاركة 21 علامة تجارية

طرح بعض الطرازات لأول مرة في السوق المحلية

المال – خاص

تنطلق غدًا الأربعاء فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض القاهرة الدولي للسيارات أوتوماك فورميلا 2017 بمشاركة 21 علامة تجارية.

وأوضح مدحت رمضان مدير العلاقات التسويقية لشركة ACG & ITF، إحدى الشركات المنظمة لمعرض أوتوماك فورميلا، أنه سيشارك في المعرض أيضًا العديد من الممولين لقطاع السيارات، ومن بينها شركة المباشر لتقسيط السيارة التابعة لعبد اللطيف جميل “أوتو جميل” وكيل العلامة الأمريكية فورد، بالإضافة إلى بنك قطر الوطني “QNB”.

وأشار إلى أن الشركات المتواجدة في المعرض تخطط لطرح بعض الطرازات لأول مرة في السوق المحلية حيث يعتبر فرصة للوصول إلى العملاء الذين يترقبون الجديد في سوق السيارات؛ مضيفًا أن الشركات تتكتم بشدة على المنتجات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها على هامش المعرض.

وتضم قائمة العلامات التجارية المتواجدة في المعرض كلًا من BMW وميني ومرسيدس وفيات وألفا روميو وسوبارو ونيسان وسوزوكي وتويوتا ولادا وBYD وفاو وهايما وزوتي وشنغان وجاك وبايك وجيلي وهيونداي وجيب.