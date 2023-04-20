غدًا الجمعة.. أول أيام عيد الفطر 2023 في السعودية

يبحث العديد من المواطنين على شبكة الإنترنت عن أول أيام عيد الفطر 2023 في السعودية.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت اليوم أن اليوم الخميس، هو المتمم لشهر رمضان 1444، على أن يكون غدًا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر 2023، ومطلع شهر شوال 1444.

وتبدأ صلاة عيد الفطر 2023 في السعودية في تمام الساعة 5:32 صباحًا في مدينة الرياض، بينما تكون الساعة 5:48 صباحًا في مدينة أبها.

كما أن جمهورية مصر العربية أعلنت أيضَا عبر دار الإفتاء أن غدًا الجمعة هو اول أيام عيد الفطر المبارك.

وتستمر إجازة عيد الفطر المبارك مدة 3 أيام تبدأ الجمعة وتنتهي الأحد في المملكة العربية السعودية.

وينتظر المواطنين عيد الفطر المبارك 2023 بعد صيام 29 يومًا في شهر رمضان المعظم.