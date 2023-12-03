غدًا.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 3.250 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي غدا، سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 3.250 مليار جنيه، لأجل 3 و5 سنوات.

وتبلغ قيمة الطرح الأول، بحسب موقع « »، 3 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، على أن تكون دورية صرف العائد سنوية، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 250 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، بدورية صرف عائد نصف سنوية.

سندات الخزانة

وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم 2 نوفمبر الماضى تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.