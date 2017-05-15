غدًا .. افتتاح الدورة 35 للمنتفى العقاري العربي

يفتتح مساء الغد الثلاثاء 16 مايو فعاليات الدورة 35 لمعرض المنتقى العقاري بمركز المؤتمرات بمدينة نصر بحضور المهندس خالد نجم وزير الاتصالات الأسبق والدكتورة نادية زخاري، وزير البحث العلمي سابقا، وأشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق، وعبدالقوي خليفة محافظ القاهرة ووزير المرافق والعشوائيات السابق.

كما يحضر الافتتاح كل من الدكتور خالد الذهبي، رئيس مركز بحوث البناء والإسكان والدكتور طارق السكري، وكيل المركز، والمهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتعمير والنائب يسري الأسيوطي عضو لجنة حقوق الإنسان والنائب محمد الكومي .

من جانبه أناب الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة كلا من الدكتور مازن حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية والمهندس عبدالمطلب عمارة، المشرف على قطاع التنمية وتطوير المدن بالهيئة.

وأكد إبراهيم الشواربي، رئيس شركة زوم اكسبو المنظمة للمعرض، أن الشركة انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بالجولة 35 لمعرض المنتقى العقاري العربي وحرصت على انتقاء المشاركين بالدورة الجديدة من حيث الجدية والالتزام بالتعاقدات مع العملاء وتقديم تسهيلات متنوعة تتناسب مع جميع الباحثين عن مسكن.

وقال الشواربي إن عدد الشركات المشاركة بالمعرض حوالي 50 تمثل الخريطة العمرانية للسوق المصرية، ومن المقرر عرض أكثر من 250 مشروعًا ما بين السكني والإداري والتجاري والطبي، فضلا عن المشروعات الفندقية والسياحية والزراعية، كما تقدم الشركات خلال فترة المعرض بوتقة من العروض المميزة منها التعاقد دون مقدمات حجز وهناك تسهيلات في السداد تصل لـ100 شهر، وهدايا عينية على الحجوزات عبارة عن عربية وآي فون سفن وشاشة عرض 58 يوصة ومفآجات أخرى سيتم الكشف عنها خلال المعرض، ومن أبرز الشركات معمار المرشدي والنصر للإسكان والتعمير ومجموعة أزميل العقارية ومصر الجديدة للاسكان والتعمير وريادة العقارية والاسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية.

ومن الجدير بالذكر ان المعرض تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة 19 مايو ويستقبل جمهوره من الساعة 11صباحا وحتي 11مساء دون أي رسوم.