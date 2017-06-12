غدًا اجتماع لاستقلال المحامين من أجل تيران وصنافير

إيمان عوفتعقد غدا جبهة استقلال نقابة المحامين اجتماعا لأعضائها لبحث سبل التضامن والتصدى لما اطلقوا عليه انتهاك الدستور والقانون.قال طارق العوضى أحد مؤسسى جبهة اسقلال نقابة المحامين، إن اجتماع غد سيكون بداية لاحياء الجبهة، واتخاذ مواقف حاسمة فيما يتعلق بمخالفة القانون والدستور الذي تشهده مصر خلال

إيمان عوف

تعقد غدا جبهة استقلال نقابة المحامين اجتماعا لأعضائها لبحث سبل التضامن والتصدى لما اطلقوا عليه انتهاك الدستور والقانون.

قال طارق العوضى أحد مؤسسى جبهة اسقلال نقابة المحامين، إن اجتماع غد سيكون بداية لاحياء الجبهة، واتخاذ مواقف حاسمة فيما يتعلق بمخالفة القانون والدستور الذي تشهده مصر خلال الفترة الراهنة، ولفت الى اقبال عشرات المحامين للمشاركة في الجبهة وما ستراه فيما يتعلق بقضية تيران وصنافير.

وعن الفاعليات التي ستقوم بها جبهة استقلال المحامين اوضح العوضى أن هناك اتجاهين الاول هو الطرق القانونية التي من المفترض أن يسير عليها المحامون الرافضون لخرق القانون والدستور في مسألة تيران وصنافير، وثانيهما الجانب السياسي واتخاذ كل اشكال الاحتجاج السلمية لاعلان رفض انتهاك القانون وعدم احترام أحكام القضاء.