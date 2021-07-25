غدًا إنتخابات إتحاد التأمين والزهيري وجبر يحسمان منصبي الرئيس والنائب بالتزكية

تعقد الجمعية العمومية للإتحاد المصري لشركات التأمين، غدًا الثلاثاء، إجتماعًا لإجراء إنتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2021 – 2025.

وحسم علاء الزهيري ، العضو المنتدب لشركة “gig” منصب رئيس الإتحاد مبكرًا بالتزكية، لعدم وجود منافس له، فيما حسم سعيد جبر ، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، منصب نائب رئيس الإتحاد بالتزكية أيضًا لنفس السبب. علاء الزهيري

في سياق متصل، يتنافس 15 مرشحًا من رؤساء والأعضاء المنتدبون لشركات التأمين، للفوز بتسعة مقاعد في العضوية. سعيد جبر

ويصل عدد شركات تأمين الممتلكات التي ترشح ممثلوها علي مقاعد العضوية إلي تسع شركات بما يمثل 60% من إجمالي المرشحين، فيما يمثل مرشحي شركات تأمين الحياة 40% بإجمالي 6 شركات.

من ناحية أخري، حجزت شركتي مصر للتأمين وشقيقتها في الحياة، مقعديهما في مجلس إدارة الإتحاد، بموجب المادة 18 من النظام الأساسي لإتحاد التأمين، الذي يضمن عضويتهما الدائمة.

ويتشكل مجلس إدارة اتحاد التأمين، وفقًا للمادة 18 من النظام الأساسى من 13 عضواً على النحو التالى :

أولاً : رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائب للرئيس على أن يمثل أحدهما الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ويمثل الآخر الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

ثانياً : تسعة أعضاء من بين رؤساء مجلس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين للشركات وجمعيات التأمين أعضاء الاتحاد، على أن يراعى التوازن النسبى بين الشركات والجمعيات التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتلك التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

ثالثاً : عضوان يمثلان شركات تأمين قطاع الأعمال العام من بين رؤساء مجالس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين على أن يمثل أحدهما الشركات التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويمثل الآخر الشركات التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

وفى حالة ترشح أحد ممثلى شركات تأمين قطاع الأعمال العام أو كليهما لمنصب رئيس الاتحاد أو نائب الرئيس وفوز أحدهما أو كلاهما فى الانتخابات يتم استكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين الشركات الأخرى، وفقا لنص المادة 19 من النظام الأساسى.

من ناحية أخري، تعد الدورة الجديدة لمجلس إدارة الإتحاد، للفترة من 2021/2025 هي الأخيرة لكلًا من رئيس الإتحاد ونائبه، كونها الولاية الثانية لهما، ولا يحق لهما الترشح في الدور التالية للفترة من 2025 -2029 ، وفقًا للمادة 21 للنظام الأساسي.

وتنص المادة 21 من النظام الأساسى لاتحاد التأمين على أن مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه، ويجوز إعادة انتخاب العضو لدورة أخرى متصلة.

وتضم قائمة المرشحين علي مقاعد العضوية وممثلين عن شركات الممتلكات، كلًا من أحمد درويش، العضو المنتدب لشركة رويال، وحسام علما ، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، و حسام عبد العزيز العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني. أحمد حسن درويش

وتضم القائمة كذلك، عادل فطوري، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين، ومحمد عبد المولي العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي ، وأحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، بالإضافة الي محمد عبد الرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين، ومدحت صابر، العضو المنتدب لشركة أروب للتأمين، وأخيرًا رضا فتحي، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، والمتوقع خروجه نظرًا لفقده صفة العضوية بعد إستقالته من شركته اليومين الماضيين ، وفقًا للمادة 22 من النظام الأساسي.

عادل فطوري

محمد مصطفي عبد الرسول

من ناحية أخري، تضم قائمة المرشحين عن المقاعد المخصصة لشركات تأمين الحياة، كلًا من محمود حنفي، العضو المنتدب لشركة اللبنانية السويسرية تكافل، وعلي السيسي، العضو المنتدب لشركة أروب لتأمينات الحياة، وسعيد الألفي، رئيس مجلس إدارة الدلتا لتأمينات الحياة.