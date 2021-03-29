غدًا.. أكثر من 10 وزراء و450 رجل أعمال يشاركون في احتفالية «bt 100»

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعقد النسخة الرابعة من احتفالية bt 100، غدًا الموافق 30 مارس الحالي بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتأتي الفعالية بمشاركة أكثر من 10 وزراء و450 رجل أعمال ورؤساء كبرى المؤسسات الاقتصادية؛ لتقييم تجربة الاقتصاد المصري خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي.

كما تكرم عدد من الوزراء ومسؤولي كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، بناءً على معايير علمية وضعها كبار الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية.

وأصبحت احتفالية bt100 أكبر حدث اقتصادي سنوي يعقد في مصر، نظرًا لتناولها أهم الموضوعات على الساحة الاقتصادية، وحرص عدد ضخم من كبار المسئولين في الحكومة والقطاع الخاص والنواب على المشاركة الفعالة بها، ولذا حازت على رعاية رئيس مجلس الوزراء للدورة الرابعة على التوالي، ورعاية كبرى المؤسسات الاقتصادية في مصر والوطن العربي.

ونظرًا لنجاحها الكبير، حازت احتفالية “bt100” على رعاية مجموعة من كبرى المؤسسات الاقتصادية، وضمت قائمة الرعاية البلاتيني للاحتفالية؛ هايد بارك للتطوير العقاري، مجموعة طلعت مصطفي، سيتي إيدج للتطوير العقاري، الشرقيون للتنمية العمرانية OUD، مجموعة شركات مرسيليا، شركة إنرشيا للتنمية العقارية، سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، بنك التعمير والإسكان، البنك التجارى الدولى-مصر CIB، بنك الكويت الوطني-مصر، الشركة المصرية للاتصالات WE، اتصالات مصر، بيبسيكو مصر، مجموعة المنصور للسيارات، شركة فيليب موريس مصر، دهانات GLC إضافة إلي مجموعة “بنية” كشريك رقمي للاحتفالية، وبلتون المالية القابضة كشريك استراتيجي، والشريك اللوجستي دي اتش ال اكسبريس مصر.

وضمت قائمة الرعاية الذهبية للاحتفالية؛ ماونتن فيو للتطوير العقاري، كاسيل للتطوير العمراني، فودافون مصر، مؤسسة السلاب – مصطفى السلاب، كايرو فيستيفال سيتي مول، الشركة الشرقية-إيسترن كومبانى، والرعاة الفضيين وهم اي فاينانس وفيكتوري لينك، دولاتو.

وتقام احتفالية “bt100” تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع، وتنظمها شركة “POD” وهي الشركة الرائدة في العلاقات العامة والإعلامية.

أميرة أحمد