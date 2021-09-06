غدا 10 مساء.. قطع المياه عن 5 شوارع رئيسية في المهندسين لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع الـمـياه عن مناطق (شارع شهاب ومتفرعاته – شارع نادي الصيد ومتفرعاته – شارع جامعة الدول العربية من شارع السودان وحتى مسجد مصطفى محمود ) لـمـدة 8 سـاعـات، وذلك إعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء غد الثلاثاء الموافق ٧/ ٩/ ٢٠٢١، وحتى الساعة ٦ من صباح بعد غد الاربعاء الموافق ٨ / ٩ /٢٠٢١ .

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 600 مم بشارع جامعة الدول العربية، والذي يتعارض مع اعمال تنفيذ منزل لكوبري الملك عبدالله بشارع جامعة الدول العربية.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة،

مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.