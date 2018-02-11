غدا.. وفد أوزبكستاني يزور غرفة القاهرة لبحث زيادة التبادل التجاري

دعاء حسني: يزور وفد من أوزبكستان غرفة القاهرة التجارية غدا الإثنين، ويتضمن الوفد مسئولين ورجال أعمال لبحث زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.وقال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة في البيان الصحفي الصادر عن ا

دعاء حسني:



يزور وفد من أوزبكستان غرفة القاهرة التجارية غدا الإثنين، ويتضمن الوفد مسئولين ورجال أعمال لبحث زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.

وقال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة في البيان الصحفي الصادر عن الغرفة اليوم، إن اللقاء يستهدف مناقشة سبلًا جديدة لزيادة التعاون في المرحلة القادمة، خاصة في ظل الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في مصر حاليًا التي تطرحها الدولة من خلال المشروعات المختلفة.

وأكد العربي السعي إلى دعم الاقتصاد القومي ومساندة الرئيس والحكومة بفتح أسواق جديدة وتنمية الصناعة والتجارة بين مصر والدول المختلفة، مشيرًا إلى أن استقبال الغرفة للوفد الأوزبكستاني يعتبر من ضمن خطتها لمساندة مساعي الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأوزبكستان.

وأشار إلي أن الوفد يتضمن “عثمانوف أيبك” سفير أوزبكستان بالقاهرة وبعض المسئولين بالسفارة وعدد من أصحاب الشركات الكبري في أوزبكستان لمناقشة أوجه التعاون وزيادة حجم التجارة بين البلدين والاستثمارات المشتركة وعرض فرص العمل المتاحة في مصر مع رجال الأعمال المصريين.